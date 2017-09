Tempête Harvey : Trump va-t-il vraiment faire don d'un million de dollars aux sinistrés ? Pas si sûr

Confusion à la Maison Blanche. Jeudi 31 août, les services de Donald Trump ont annoncé que le président américain était "fier de s'engager à donner personnellement un million de dollars" aux habitants sinistrés par le passage de la tempête Harvey. Mais, vendredi 1er septembre, changement de ton : la porte-parole de la Maison Blanche s'est montrée incapable de confirmer que l'argent serait bien versé par Donald Trump et non par sa fondation personnelle.

Interrogée sur ce point, la porte-parole, Sarah Huckabee Sanders, a dit n'avoir "pas eu l'occasion" de poser la question au président.

Sanders still hasn't found out if Trump's $1MIL donation to Harvey victims will be a personal donation or come from his foundation (via CBS) pic.twitter.com/gNbnDxMTho