Si la Corée du Nord s'attaque à l'île de Guam, elle "le regrettera rapidement", met en garde Donald Trump

Le ton monte encore entre Donald Trump et Kim Jong-Un. Le président américain a mis en garde, vendredi 11 août, le dirigeant nord-coréen. "S'il fait quoi que ce soit visant Guam, ou un autre territoire américain, ou un allié des Etats-Unis, il le regrettera vraiment et il le regrettera rapidement", a-t-il déclaré depuis son golf de Bedminster (New Jersey, Etats-Unis), en dénonçant un régime "qui se comporte mal depuis des années, des décennies".

Un peu plus tôt, Donald Trump avait assuré que des "solutions militaires [étaient] complètement en place". Elles sont "prêtes à l'emploi, si la Corée du Nord se comporte imprudemment", avait-il écrit sur Twitter.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!