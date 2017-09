Renforts américains en Afghanistan : les premiers ordres de déploiement ont été signés

Le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis a déclaré, jeudi 31 août, avoir ordonné l'envoi de soldats supplémentaires en Afghanistan. Donald Trump avait annoncé dix jours plus tôt le renforcement des effectifs militaires américains pour aider Kaboul à vaincre les talibans.

"Oui, j'ai signé des ordres", a affirmé Jim Mattis à des journalistes, sans préciser aucun chiffre. "Cela permettra aux forces afghanes de combattre plus efficacement", a-t-il dit. Ces soldats ne sont pas encore arrivés. "Je viens de signer les ordres, cela va prendre plusieurs jours", a dit le secrétaire à la Défense.

11 000 militaires déployés en Afghanistan

Selon le Washington Post, les renforts seraient en grande partie des parachutistes provenant de la 25e division d'infanterie et de la prestigieuse 82e division aéroportée. Des chasseurs F-16 et des avions A-10 seront ajoutés et la flotte de bombardiers B52, basée au Qatar, augmentera son soutien.

Le Pentagone avait déjà révélé, mercredi, que 11 000 militaires américains se trouvaient actuellement en Afghanistan, contre environ 8 400 avant de récents renforcements. Jim Mattis a refusé de dire quel serait le nombre final de soldats déployés dans ce pays, disant vouloir informer le Congrès en premier, lors de la rentrée parlementaire prévue début septembre.