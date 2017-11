QUIZ. Donald Trump a-t-il vraiment prononcé ces phrases chocs depuis son élection à la Maison Blanche ?

Le 8 novembre 2016, Donald Trump créait la surprise. Défiant (presque) toutes les prédictions et tous les sondages, le milliardaire habitué des déclarations controversées battait Hillary Clinton et remportait l'élection présidentielle américaine. Après une campagne parfois surréaliste, le républicain, formellement investi en janvier, ne s'est pas vraiment apaisé depuis son arrivée à Washington. Ses premiers mois à la Maison Blanche ont été ponctués de couacs diplomatiques, de revers politiques et de sorties polémiques sur les réseaux sociaux. Mais parviendrez-vous à vous rappeler quelles phrases chocs Donald Trump a-t-il prononcées depuis son installation dans le Bureau ovale ? Franceinfo vous propose de tester votre connaissance de l'actualité américaine.