Qui est Christopher Steele, l'ex-espion britannique à l'origine du rapport ultra-controversé sur Donald Trump ?

Les regards se tournent désormais vers lui. Ex-agent des services britanniques, Christopher Steele, 52 ans, aurait rédigé le rapport controversé sur des liens présumés entre le président élu américain Donald Trump et la Russie, selon le Wall Street Journal.

Le quotidien américain en fait l'auteur du document publié mardi 10 janvier par le journal américain en ligne Buzzfeed. Ce rapport affirme que Moscou détient des informations compromettantes sur le milliardaire, dont une vidéo à caractère sexuel. Que sait-on de cet espion chevronné, qui a fui sa maison du Surrey (Royaume-Uni) pour échapper à la curiosité médiatique ?

Christopher Steele a travaillé plusieurs années à Moscou pour le MI6, le renseignement extérieur britannique, selon le Wall Street Journal, qui cite un ancien agent de la CIA.

La version anglaise du Huffington Post rapporte que l'espion était en poste à l'ambassade britannique à Moscou comme diplomate en 1990, et qu'il aurait travaillé plusieurs années en Russie. En 1998, il était enregistré à l'ambassade américaine à Paris, comme premier secrétaire.

Le tabloïd britannique Daily Mirror a publié sur Twitter, le 12 janvier, "la première photo" de ce James Bond projeté à la une des médias :

First picture of British spy behind Donald Trump 'dirty dossier' revealed - and his link to Downing Streethttps://t.co/zokWMfszFg pic.twitter.com/r1uKqtDEgG