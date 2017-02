Quatre fois où la conseillère Kellyanne Conway a embarrassé la Maison Blanche

Figure de la campagne pour la présidentielle américaine, conseillère à la Maison Blanche, Kellyanne Conway est un personnage-clé de l'administration Trump. Le nouveau président des Etats-Unis dit d'elle qu'elle "défend son programme sans relâche et avec ténacité", et qu'elle est "formidablement perspicace sur la manière de faire passer efficacement [leur] message". Mais à force de gaffes et de mensonges, Kellyanne Conway pourrait aussi devenir embarrassante pour Donald Trump.

Désormais, elle n'a qu'à mettre les pieds sur un sofa du Bureau ovale, comme lundi 27 février, pour s'attirer les critiques. En moins de deux mois, la conseillère a en effet déjà commis plusieurs impairs, qui entament sa crédibilité et celle de l'administration américaine.

1 Les pieds sur le sofa du Bureau ovale

Les pieds sur le canapé, portable à la main. Cette pose décontractée a valu à Kellyanne Conway de vifs reproches, mardi 28 février. Alors que Donald Trump reçoit des dirigeants de lycées et d'universités historiquement noirs, la conseillère, qui prend des photos avec son smartphone, agenouillée sur un sofa, avec ses chaussures, choque les internautes. Un étudiant de l'université de Yale estime que cette image est "en phase avec le niveau général de manque de respect dont l'équipe Trump a fait preuve".

Kellyanne Conway checks her phone after taking a photo of President Donald Trump and leaders of black universities, colleges in Oval Office pic.twitter.com/MgVhCoJFuC — AFP news agency (@AFP) February 28, 2017

Pour un éditorialiste du Wall Street Journal, si les anciens conseillers du président Barack Obama "s'étaient assis comme ça dans le Bureau ovale, les conservateurs auraient hurlé pendant des semaines". Ces derniers ne manquent pas de rappeler que Barack Obama mettait régulièrement les pieds sur son bureau.

2 Le faux "massacre de Bowling Green"

Plus grave sûrement, Kellyane Conway a plusieurs fois été prise en flagrant délit de mensonge. Lors d'une interview sur la chaîne MSNBC, jeudi 2 février, elle invente tout simplement un attentat terroriste, pour justifier le décret anti-immigration de Donald Trump. "Les gens ne savent pas que le président Obama a gelé pendant six mois l'entrée de réfugiés irakiens, après que deux Irakiens sont venus dans notre pays, se sont radicalisés, et ont été les cerveaux derrière le massacre de Bowling Green", assure la conseillère. Sauf que tout est faux dans cette déclaration.

Confrontée à son mensonge, Kellyanne Conway explique plus tard qu'elle a voulu parler des "terroristes de Bowling Green", en référence à l'inculpation en 2011 de deux Irakiens accusés d'avoir voulu envoyer de l'argent à Al-Qaïda. Le site américain Vox (en anglais) envisage une autre explication, moqueuse : Kellyanne Conway a peut-être confondu avec le "Massacre de Bowling Green", le nom d'une prétendue maison hantée devenue une attraction locale.

3 De la "publicité gratuite" pour Ivanka Trump

Trois semaines après leur arrivée à la Maison Blanche, le président américain et son équipe sont soupçonnés de conflits d'intérêts commerciaux, politiques et familiaux. Au cœur de la polémique : la marque de vêtements et accessoires d'Ivanka Trump, la fille aînée du président. Après la décision d'une grande enseigne de retirer ces produits de la vente, Kellyanne Conway prend une initiative surprenante. "Allez acheter les produits d'Ivanka. (...) Je vais faire de la publicité gratuite : allez tous en acheter aujourd'hui, vous pouvez en trouver en ligne !" lance-t-elle sur la chaîne Fox, depuis la Maison Blanche.

Les règles fédérales interdisent pourtant à tout employé du secteur public d'utiliser ses fonctions "pour son propre bénéfice" ou "pour le soutien à un quelconque produit, service ou entreprise". Le Bureau d'éthique du gouvernement américain juge que Kellyanne Conway a "violé" les règles et que l'exécutif devrait "songer à prendre une mesure disciplinaire contre elle". Mais la conseillère est simplement "rappelée à l'ordre sur ce sujet, point final", selon le porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer.

4 Des "faits alternatifs" à l'investiture de Trump

Tous les décomptes des médias montrent qu'environ 250 000 personnes ont assisté à la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Mais qu'importent les calculs et les images, "c'était le plus grand public à jamais assister à une investiture, un point c'est tout", avec un million et demi de personnes, assure Sean Spicer, le 21 janvier, lors de sa première conférence de presse. Le lendemain, Kellyanne Conway défend elle aussi ce décompte. En direct sur NBC, alors que le journaliste Chuck Todd l'interroge sur les mensonges du porte-parole, elle les justifie en assurant : "Notre porte-parole, Sean Spicer, a donné des faits alternatifs."

Là encore, Kellyanne Conway déchaîne les internautes, qui rivalisent d'humour pour la ridiculiser. "Un million de personnes portaient des capes d'invisibilité pendant la cérémonie d'investiture", s'amuse par exemple une utilisatrice de Twitter.