Pour Kellyanne Conway, la conseillère de Donald Trump, votre micro-ondes peut vous espionner

Vous ne regarderez sans doute plus votre micro-ondes de la même manière. Kellyanne Conway, la conseillère de Donald Trump à la Maison Blanche, a en effet affirmé, lors d'un entretien filmé avec le site NorthJersey.com lundi 13 mars, que cet appareil électroménager pouvait servir de caméra espionne.

"Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a de nombreux moyens d'espionner. On peut mettre quelqu'un sous surveillance grâce à son téléphone, sa télévision, il y a plein de façons de faire, a-t-elle expliqué. Et les micro-ondes qui se transforment en caméras." "Ça, on le sait, c'est un fait de la vie moderne."

Mais d'où tient-elle cette information ? Mystère. D'autant que, dans les documents révélés par WikiLeaks sur les moyens dont dispose la CIA pour espionner via les appareils connectés, il n'est jamais fait référence aux micro-ondes. Cette nouvelle sortie de la conseillère gaffeuse a donc inspiré les internautes sur Twitter.

"Kellyanne Conway a peut-être découvert quelque chose."

Certains se sont amusés à remplacer son téléphone par un micro-ondes sur la photo où l'on voit la conseillère agenouillée sur un sofa du Bureau ovale. Cette pose décontractée avait valu à Kellyanne Conway de vifs reproches.

"Je pensais que toute cette histoire de micro-ondes qui nous espionnaient était une blague, jusqu'à ce que je surprenne ma cuisinière et mon micro-ondes en train de se battre ce matin."

I thought the whole microwaves spying on us was bunk till I caught my stove & microwave battling it out this morning... pic.twitter.com/NzzdsVBW3X — The Anti-Trump (@IMPL0RABLE) 13 mars 2017

"Merci de nous aider Kellyanne Conway ! Je ne voudrais pas que mes étudiants utilisent mon micro-ondes pour tricher pendant les examens."

Wouldn't want my students to use my microwave to cheat on tests. #KellyanneConway pic.twitter.com/B4vO0JiveY — Mike Collins (@TheMikeC23) 13 mars 2017

"Dans le micro-ondes, Barack… LE MICRO-ONDES."