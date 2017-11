Près de neuf Européens sur dix ont désormais une mauvaise image de Donald Trump, selon un sondage

Un an après l’élection de Donald Trump le 8 novembre 2016, près de neuf Européens sur dix (86%) ont désormais une mauvaise image du président américain, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro* ce jeudi. C’est 10 points de plus qu’en janvier dernier, lors de son entrée en fonction : à cette période, les trois quarts (75 %) des Européens ont une mauvaise opinion du président fraîchement élu.

92% des Espagnols rejettent Donald Trump

Les Espagnols sont ceux qui rejettent le plus le locataire de la Maison Blanche, avec 92 % de mauvaises opinions, +12 points par rapport à janvier 2017, devant les Français (+9 points) et les Allemands (+7 points et 90 % de mauvaises opinions).

Les Italiens, qui se montraient plus mesurés en janvier, avec 69 % de mauvaises opinions, rattrapent presque leurs voisins aujourd'hui : 76 % d’entre eux expriment désormais un jugement négatif (+17 points). Par comparaison, près des deux tiers (environ 66,67 %) de la population américaine ont désormais une mauvaise image de leur chef d’État.

Plus agressif, moins compétent, selon les Français

Plus de 4 Français sur 10 (43 %) pensent que Donald Trump n’ira pas jusqu’au bout de son mandat. Les Français brossent également un portrait terrible du président des États-Unis : il est jugé encore plus agressif qu’en début d’année (87 %, +2 points), plus dangereux (81 %, +3 points) et tout aussi raciste (81 %, -1 point).

De moins en moins de Français le trouvent compétent (14 %, -8 points) et charismatique (33 %, -13 points). Ils sont en outre de moins en moins nombreux à le trouver dynamique (42 %, -22 points), qualité qu’ils consentaient encore à lui prêter en janvier. Les sympathisants du Front national se montrent extrêmement déçus : ils sont désormais 70 % à exprimer des jugements négatifs, la popularité de Trump a chuté auprès d’eux de près de 30 points par rapport à janvier.

Avec ses 86 % d’opinions négatives parmi les Européens, Donald Trump devance le président russe Vladimir Poutine (75 %). A titre de comparaison, Emmanuel Macron et Angela Merkel recueillent respectivement 55 % et 57 % de bonnes opinions en Europe.

*Ce sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisé par internet auprès de 1 006 Français majeurs entre le 31 octobre et le 2 novembre 2017 et auprès de 3 022 Européens (Français, Allemands, Anglais, Italiens et Espagnols) entre le 15 et le 25 septembre 2017.