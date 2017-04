Pour protester contre Donald Trump, des cinémas diffusent le film adapté du roman "1984"

En organisant mardi 4 avril le premier "1984 day", une journée consacrée au roman de George Orwell, 1984, deux cinéphiles américains ont convaincu plus de 200 cinémas à travers le monde de diffuser son adaptation cinématographie pour protester contre Donald Trump, rapporte NBC (en anglais). Le film de Michael Radford, avec John Hurt dans le rôle principal, sera projeté aux Etats-Unis, ainsi qu'au Canada, en Suède, aux Pays-Bas ou encore en Croatie.

La chaîne de cinémas Art House, partenaire du projet, a ainsi voulu montrer sa résistance à un gouvernement "qui construit ses propres faits, demande l'obéissance totale et diabolise des ennemis extérieurs", explique-t-elle dans un communiqué qui dresse le parallèle entre l'administration Trump et le régime en place dans le roman.

La date du 4 avril fait référence à la date à laquelle le héros du roman se rébelle et décide de tenir secrètement un journal intime.

Un roman qui cartonne depuis l'élection de Trump

"Personne ne suggère que nous vivons dans un monde à la Orwell. Mais la route vers ce monde commence lorsque les gens se désengagent et laissent leur gouvernement faire ce qu'il veut", a commenté l'un des organisateurs, cité par Rue 89. Depuis l'élection du milliardaire à la présidence des Etats-Unis, les médias ont souvent dressé un parallèle entre la façon de diriger de Donald Trump et de son équipe et celle présentée dans le roman de George Orwell.

Quelques jours après l'investiture du président, la conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway, interrogée sur les mensonges du porte-parole de la Maison Blanche au sujet de l'affluence lors de cette cérémonie, les avait justifiés en évoquant des "faits alternatifs". Cette référence accidentelle au roman 1984 avait dopé les ventes du livre de George Orwell, propulsé en tête des ventes du site Amazon aux Etats-Unis.