Pour Donald Trump, les Etats-Unis doivent renforcer leur potentiel nucléaire

Alors que le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie avait besoin de "renforcer le potentiel militaire des forces nucléaires stratégiques", Donald Trump a appelé, jeudi 22 décembre, son pays à développer son potentiel. "Les Etats-Unis doivent fortement renforcer et développer leur capacité nucléaire jusqu'au moment où le monde reviendra à la raison en ce qui concerne les armes nucléaires", a écrit le président élu.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes