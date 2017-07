"On s'entend très, très bien" déclare Trump à propos de Poutine

Le président américain Donald Trump a affirmé, mercredi 12 juillet, dans une interview qu'il s'entendait "très, très bien" avec son homologue russe Vladimir Poutine, avec qui il s'est entretenu lors du sommet du G20 à Hambourg en Allemagne.

"Les gens disent, 'oh il ne faut pas qu'ils s'entendent'. Qui sont ces gens-là ? Je pense qu'on s'entend très, très bien", a-t-il déclaré dans un entretien à la chaîne de télévision chrétienne Christian Broadcasting Network (CBN) enregistré mercredi matin à la Maison Blanche.

Une rencontre de deux heures et quinze minutes

"Nous sommes une puissance nucléaire extrêmement puissante, et eux aussi. Ce ne serait pas logique de n'avoir aucune relation avec eux", explique Donald Trump. Il a mis en valeur le cessez-le-feu récent dans le sud de la Syrie comme étant le fruit de leur rencontre de deux heures et quinze minutes à Hambourg la semaine dernière.

"Le cessez-le-feu tient depuis quatre jours. Les (autres) cessez-le-feu n'ont jamais tenu. C'est parce que le président Poutine et le président Trump se sont mis d'accord, et ça tient", a-t-il dit."Il est important d'avoir un dialogue, car sans dialogue, c'est beaucoup de problèmes pour notre pays et pour leur pays", a-t-il ajouté.

Puis il a souligné que Vladimir Poutine aurait préféré qu'Hillary Clinton ait été élue présidente, car contrairement à lui, elle n'aurait pas cherché à augmenter les dépenses militaires ni à développer les exportations d'hydrocarbures."Dès le début j'ai dit que je voulais une armée forte, et cela il n'en veut pas", a déclaré le dirigeant républicain.