Migrants : Pour Donald Trump, Angela Merkel a commis une erreur "catastrophique"

Donald Trump continue à décocher ses uppercuts. Dans une interview commune aux quotidiens allemand Bild et britannique The Times (en anglais), publiée lundi 16 janvier, le prochain président des Etats-Unis s'en prend notamment à la politique d'accueil des réfugiés de la chancelière allemande Angela Merkel, une "erreur catastrophique".

L'Allemagne a accepté près d'un million de migrants et de réfugiés sur son sol en 2015, arrivés en Europe en grande partie par la voie des Balkans. Bon nombre d'entre eux fuyaient des conflits au Proche-Orient ou en Afrique.

"Personne ne sait même d'où ils viennent"

"Je pense qu'elle a commis une erreur absolument catastrophique, à savoir accepter tous ces illégaux", déclare le futur chef de la Maison Blanche aux deux quotidiens européens. "Et personne ne sait même d'où ils viennent. Aussi, je pense qu'elle a fait une erreur catastrophique, une très grave erreur", a ajouté le milliardaire new-yorkais, tout en ajoutant avoir toujours eu "un grand respect" pour la chef du gouvernement allemand et la décrivant comme l'un des dirigeants mondiaux les plus importants.

Donald Trump, qui prendra officiellement ses fonctions vendredi prochain, a promis pendant la campagne électorale, qui a conduit à son élection le 8 novembre dernier, d'interdire l'entrée des musulmans aux Etats-Unis ou d'imposer des mesures plus strictes pour les migrants en provenance de pays ou régions où l'activisme islamiste est élevé.