Michelle Obama explique sa réaction étrange lorsque Melania Trump lui a offert un cadeau

La scène avait fait le tour des réseaux sociaux. Lors de l'investiture de Donald Trump, le 20 janvier, Michelle Obama avait eu une réaction étrange en recevant un cadeau des mains de Melania Trump, sur le perron de la Maison Blanche. La femme de l'ancien président s'est expliquée sur ce moment, à l'occasion d'une conférence à l'American institute of architects, le 27 avril à Orlando (Floride), rapporte The Independent (en anglais).

Voir la vidéo APTN

L'ancienne première dame a indiqué être émue à l'idée de quitter une résidence que sa famille a occupé pendant huit ans. "Pendant ce moment de transition, juste avant que les portes ne s'ouvrent et que nous accueillions la nouvelle famille, nos enfants [Malia et Sasha] étaient en train de sortir par la porte de derrière, en pleurs et disant au revoir à tout le monde", déclare Michelle Obama.

My favorite moment

Michelle Obama's face when MELANIA TRUMP gave her a gift #Inauguration pic.twitter.com/NSy2il6Z44 — marco miranda (@simplymarcoo) 20 janvier 2017

Michelle like "You in for a rude awakening Merica".. pic.twitter.com/2sf4RGmMMw — W e $ t (@CjayyTaughtHer) 20 janvier 2017

"Les gens auraient pensé que je pleurais à cause du nouveau président"

Voulant faire bonne figure, elle confie : "Je ne voulais pas avoir les larmes aux yeux parce que les gens auraient pensé que je pleurais à cause du nouveau président."

Par ailleurs, Michelle Obama exclut pour le moment de se porter candidate à la Maison Blanche en 2020. "Je ne demanderai pas à mes enfants de le faire à nouveau, explique-t-elle.Quand vous êtes candidate à un poste comme celui-ci, ce n'est pas seulement vous, c'est aussi toute votre famille."