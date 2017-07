Macron, "c'est un bon gars" : quand Trump raconte son séjour en France au "New York Times"

Savoureux. Trois journalistes du New York Times (en anglais) se sont entretenus, mercredi 19 juillet, avec Donald Trump dans son bureau ovale de la Maison Blanche. Il a été question de beaucoup de choses. Des Etats-Unis bien sûr. Mais aussi de sa visite en France à l'occasion du défilé militaire du 14-Juillet. Franceinfo vous résume les séquences à retenir.

Ce qu'il pense d'Emmanuel Macron

On le savait, Donald Trump est absolument ravi de sa venue à Paris. Lorsque le journaliste du New York Times lui demande ce qu'il pense d'Emmanuel Macron, voici ce que répond le président américain : "C'est un bon gars. Intelligent. Fort. Il aime tenir la main". Puis déclare : "Je pense qu'il va être un incroyable président de la France."

D'ailleurs, le président français n'a pas non plus été avare de compliments à l'égard de son homologue. Au moment de l'invitation, Emmanuel Macron lui aurait dit : "Ils vous aiment en France."

Ce qu'il a pensé du défilé du 14-Juillet

Là aussi, Donald Trump est dithyrambique. "C'était l'une des plus belles parades que j'ai jamais vues", "il devait y avoir 200 avions au-dessus de nos têtes", "peut-être 100 00 uniformes, divisions, groupes différents." Puis il précise : "Normalement, vous avez les avions et c'est bon, comme lors de la parade du Super Bowl. Et chacun devient fous, et voilà." A Paris, "c'était pendant deux heures", "vous regardez l'Arc [de Triomphe]", "c'était une chose incroyable".

Il a tellement aimé qu'il a désormais un projet : "nous devrions en faire une sur Pennsylvania Ave", une célèbre artère à Washington...

Ce qu'il a pensé du dîner à la Tour Eiffel

Que du bien. En toute modestie, Donald Trump explique que la Tour Eiffel "avait l'air de n'avoir jamais eu une plus grande célébration dans l'histoire de la Tour Eiffel. Je veux dire, il y avait des milliers et des milliers de personnes, parce qu'ils ont entendu dire que nous avons dîné."