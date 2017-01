Le représentant des démocrates en France promet de "ne pas laisser une minute de répit à Donald Trump"

Quelques heures après l'investiture de Donald Trump à la présidence américaine, des marches et des manifestations ont déjà lieu samedi 21 janvier aux États-Unis et dans le monde. Joseph Smallhoover, président des Democrats Abroad France, l'organe officiel des démocrates américains vivant en France, participe à celle organisée à Paris samedi.

franceinfo : Vous prenez part à la marche parisienne anti-Trump. Qu'est-ce que cela signifie ?

Joseph Smallhoover : Cela veut dire que nous allons répondre à Donald Trump en utilisant exactement les mêmes méthodes que celles utilisées par les républicains en 2009, quand Barack Obama a été élu président. Nous ne leur laisserons pas une seule minute de répit. Cette démarche continuera jusqu'à ce que Donald Trump et les républicains quittent la Maison Blanche.

La toute première chose que Donald Trump a fait vendredi, c'est d'augmenter les impôts de 500 dollars par an pour la classe moyenne, là où il avait dit qu'il allait les baisser. Et la deuxième chose qu'il a faite, c'est de donner un ordre exécutif pour abroger le nouveau système de santé adopté par les démocrates il y a six ans. Il attaque déjà ses propres électeurs et nous allons répondre.

Lors de son discours d'investiture, Donald Trump a dit "d'acheter américain" et "d'embaucher américain". Cette formule ne parle-t-elle pas à des millions d'habitants aux États-Unis ?

N'oubliez pas que le taux de chômage aux États-Unis est au plus bas depuis douze ans. N'oubliez pas que cette personne, dans ses entreprises, vend des produits fabriqués en Chine ou dans d'autres pays où les salariés sont exploités. Comment les Américains, aussi mal informés soient-ils, peuvent-ils croire une telle chose ? Donald Trump va continuer à mentir comme il l'a fait toute sa carrière.

La moitié du pays a tout de même voté pour Donald Trump...

La moitié du pays n'a pas voté pour lui. Il a perdu (le scrutin populaire, ndlr) de presque trois millions de voix et le taux d'abstention était de 45%. Le jour de son entrée à la Maison Blanche, sa cote de popularité n'est que de 40%, alors que c'est le jour où ce taux devrait être le plus élevé. Cela va baisser avec le temps.

Je pense que son mandat sera un conflit total. Nous, les démocrates, nous ferons barrage sur tout ce que l'on peut bloquer. Les républicains "classiques", ceux qui étaient opposés à sa nomination comme candidat du parti, vont également essayer de lui faire barrage, car une bonne partie de son programme est l'antithèse du républicanisme.

Quel rôle doit jouer Barack Obama maintenant qu'il n'est plus à la Maison Blanche ?

Il a dit qu'il pourrait être appelé à sortir de son silence dans certains cas. Notamment si Donald Trump commet des attaques dans les domaines de l'immigration ou du secteur de la santé. Il va donc certainement parler. Et nous, nous allons rendre la vie de M. Trump aussi difficile que possible.