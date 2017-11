Le Pentagone retweete accidentellement un appel à la démission de Donald Trump

Le community manager du Pentagone a dû s'en mordre les doigts. Le compte Twitter du département américain de la Défense a retweeté par erreur un message appelant à la démission de Donald Trump, vendredi 17 novembre. Le tweet original, qui demande également à deux autres hommes politiques américains de démissionner après des allégations de harcèlement sexuel, a été posté à partir d'un compte appartenant à @ProudResister, un activiste anti-Trump.

Le retweet du Pentagone a été partagé aux 5,2 millions d'abonnés du compte, avant d'être rapidement supprimé. La gaffe n'est pas passée inaperçue. Des captures d'écran ont vite circulé sur le réseau social.

The Defense Department's official Twitter account -- @deptofdefense -- retweeted a comment saying Trump should resign. It's since been unretweeted pic.twitter.com/bLA8QAo4Sc