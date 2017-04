Le juge Neil Gorsuch prête serment à la Cour suprême américaine

"Je suis très fier de lui", avait écrit sur Twitter Donald Trump. Le juge conservateur Neil Gorsuch a juré lundi 10 avril de servir la Constitution des Etats-Unis en siégeant à la Cour suprême, lors d'une cérémonie dans la vénérable institution qui sera suivie d'une deuxième prestation de serment à la Maison Blanche.

Judge Gorsuch will be sworn in at the Rose Garden of the White House on Monday at 11:00 A.M. He will be a great Justice. Very proud of him!