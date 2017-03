Lafarge se dit prêt à vendre le ciment pour le mur anti-clandestins de Donald Trump

Lafarge lorgne sur un très polémique chantier évalué à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Jeudi 9 mars, le groupe franco-suisse LafargeHolcim se dit prêt à vendre son ciment pour la construction du mur promis par Donald Trump entre la frontière des Etats-Unis et du Mexique pour interdire le passage des clandestins.

"Nous sommes prêts à fournir nos matériaux de construction pour tous types de projets d'infrastructures aux Etats-Unis", a déclaré Eric Olsen, le patron du géant du ciment. "Nous sommes le premier cimentier aux Etats-Unis (...). Nous sommes ici pour soutenir la construction et le développement du pays", a-t-il justifié.

Un groupe "sans opinion politique"

Ce projet à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique se trouve au centre d'une crise diplomatique entre Mexico et Washington et suscite des critiques à travers le monde. Ainsi, le cimentier irlandais CRH, également présent aux Etats-Unis, a déjà fait savoir qu'il ne fournirait pas ses matériaux pour la construction du mur du président Trump, qui a signé le décret de lancement du projet de construction le 25 janvier.

"Nous sommes ici [aux Etats-Unis] pour servir nos clients et répondre à leurs besoins. Nous ne sommes pas une organisation politique", a défendu pour sa part le grand patron de Lafarge. "Nous n'avons pas d'opinion politique", martèle-t-il, refusant par ailleurs de s'exprimer sur le financement indirect par Lafarge en 2013 et 2014 de groupes armés en Syrie, pays déchiré par un long conflit, pour maintenir en activité une des ses cimenteries.

Aux Etats-Unis, l'entreprise espère être un des grands gagnants du programme d'investissements de 1 000 milliards de dollars promis par Donald Trump pour rénover les infrastructures américaines. Ce plan, dont l'annonce est imminente, devrait inclure la construction du mur frontalier, croit savoir la presse américaine.

"Nous sommes bien placés pour tirer profit de ces investissements", s'est réjoui le patron du groupe qui vient par ailleurs de construire deux nouvelles usines dans le Maryland et l'Oklahoma et a ouvert de nouvelles capacités dans les Etats de New York et du Missouri.