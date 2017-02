La présidence de Donald Trump déchire l'Amérique

C'était il y a un mois : Donald Trump devenait le 45e président des États-Unis. Un mois de turbulences rythmé par les sorties quotidiennes du nouveau président sur Twitter, par des démissions, des fuites, des attaques contre la presse et contre les services de renseignement. Par des manifestations aussi. C'est peu dire que l’Amérique des premières semaines de Donald Trump est un pays plus divisé que jamais...

Lutter contre Trump, une activité à plein-temps

Depuis le 20 janvier, les manifestations sont quotidiennes. Contre la politique migratoire du président, contre la suppression d’Obamacare, contre ses nominations, ou comme à New-York dimanche 19 février, contre ses propos discriminants à l’égard des musulmans. Pour Viviane, une travailleuse sociale, lutter contre Donald Trump est presque devenu une activité à plein-temps. “C’est encore pire que ce qu’on imaginait, déplore-t-elle. Il a créé plus de divisions et de haine qu’aucun politicien dont je peux me souvenir. Tous les jours je me demande à quelle réunion ou quelle manifestation je vais aller... parce qu’on est des millions à s’opposer à lui sur tellement d’aspects.”

“Je suis venue dans ce pays parce que je croyais en la démocratie et le pluralisme et la liberté de religion et la liberté d’expression, tous ces idéaux américains qu’on doit défendre. Et c’est ce qu’on est en train de faire.”, déclare de son côté Jane, qui se présente comme une réfugiée de l’ex-URSS. Elle n’avait jamais manifesté avant l’élection de Donald Trump, mais rester passive n’est pour elle plus une option.

Trump séduit toujours autant ses électeurs

Après un mois à la Maison Blanche, l’action de Donald Trump n'est approuvée que par 39% des Américains. Du jamais-vu. Pour autant, le tableau est à deux visages : 39% lui sont plus que jamais fidèles. Le style Trump séduit toujours ceux qui ont voté pour un changement radical.

Ainsi, à Staten Island, où 57% des électeurs dont Joséphine, Jack et Debra, ont voté pour Donald Trump. “Il était temps qu’on ait un président fort, une présence forte dans le monde, ce que nous n’avons pas eu pendant très longtemps, soutient Joséphine. Si les gens pouvaient lui laisser une chance...” Jack, de son côté, estime que “jusqu’ici tout va bien", et aime particulièrement "ce qu’il fait à propos du Mexique et de tous ces immigrés qui arrivent”.

"Fort" et "intelligent", Trump a accompli un travail "extraordinaire"

Debra enfin, s'enthousiasme du "travail extraordinaire" accompli par Donald Trump, qui aurait fait davantage "en un mois qu'Obama en 8 ans". Elle dit notamment apprécier "l’interdiction de territoire pour les pays musulmans, parce qu’il faut avoir peur des terroristes". "Je crois qu’il est fort et intelligent, et qu’il est un homme puissant, et c’est ce dont ce pays à besoin, affirme Debra. Les gens de ce pays ont parlé, Donald Trump est notre président. Alors mettez-vous derrière lui et soutenez-le ! Il ne devrait pas y avoir de manifestations.”

Et pourtant, en ce President’s day, un jour férié en l’honneur des chefs d’Etat américains, des dizaines de milliers de personnes vont à nouveau descendre dans les rues du pays.