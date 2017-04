Parti des États-Unis après les prises de position de l'administration américaine sur le réchauffement climatique, le mouvement pour la science a rapidement pris de l’ampleur. Samedi 22 avril, des milliers de personnes sont ainsi attendues à Washington et dans une quarantaine de pays à l'occasion d'une Marche mondiale citoyenne pour les sciences.

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive.