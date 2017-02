La Maison Blanche critique Israël au sujet de la construction de nouvelles colonies

La Maison Blanche a estimé, jeudi 2 février, que la construction de nouveaux logements en territoire palestinien occupé pourrait "ne pas aider" à résoudre le conflit israélo-palestinien. Si elle affirme n'avoir pas encore pris de position officielle sur le sujet, sa remarque apparaît comme un désaveu pour la politique d'Israël, alors que l'arrivée au pouvoir de Donald Trump pouvait marquer un changement dans la position américaine vis-à-vis de l'Etat hébreu.

"Si nous ne pensons pas que l'existence de colonies est un obstacle à la paix, la construction de nouvelles colonies ou l'expansion de celles existantes au-delà de leurs frontières actuelles pourrait ne pas aider à atteindre cet objectif", a indiqué le porte-parole de la Maison Blanche dans un communiqué.

Trump en rupture avec la position américaine sur Jérusalem

L'administration Obama avait critiqué avec force et tenté de freiner jusqu'au bout la colonisation. Mais, durant sa campagne, Donald Trump avait marqué sa rupture avec son prédécesseur sur la question israélo-palestinienne, promettant notamment de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade américaine.

Depuis l'investiture de Donald Trump, le 20 janvier, Israël a annoncé la construction de plus de 6 000 logements en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, annexée et occupée. L'administration Trump n'avait, jusqu'à jeudi, pas réagi.

"Comme le président l'a indiqué à de nombreuses reprises, il espère arriver à la paix à travers tout le Moyen-Orient", a expliqué la Maison Blanche jeudi, affirmant son intention de "poursuivre les discussions". Benyamin Nétanyahou se rendra le 15 février à Washington.