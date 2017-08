La magazine allemand "Stern" compare Donald Trump à Hitler sur sa une

Donald Trump vêtu d'un drapeau américain, faisant un salut nazi avec comme titre "son combat", une référence au livre-programme écrit par Adolf Hitler. La une du célèbre magazine allemand Stern met en scène le président américain en leader nazi, dans son édition du 24 août 2017.

"Néo-nazis, Ku Klux Klan, racisme : comment Donald Trump attise la haine aux Etats-Unis", peut-on lire sur la manchette du magazine. Dans ce numéro, Stern revient sur les affrontements qui se sont déroulés à Charlottesville, où une militante antiraciste a été assassinée par un suprémaciste blanc.

Le Huff Post rappelle que la loi allemande est très stricte concernant les références au nazisme. Toute reproduction ou promotion de signes liés à cette période sont interdits, sauf lorsque le but est de dénoncer le régime, notamment dans le cadre des arts, des sciences ou de l'enseignement. Une exception dont a profité Stern. La semaine dernière, l'autre hebdomadaire allemand de référence, Der Spiegel, a aussi publié une une remarquée, avec un dessin de Donald Trump portant un masque du Ku Klux Klan

The true face of Donald Trump. New @DerSPIEGEL cover pic.twitter.com/4qHYdJ9hPq