L'année où Donald Trump s'est fâché avec la terre entière

Bizarrement, le parti républicain et ses alliés peinent à se remettre de la victoire de Donald Trump. La preuve avec cette photo, prise huit jours après l'investiture. Le président est photographié dans le bureau ovale, au téléphone avec le président russe, Vladimir Poutine. Face à lui, cinq personnes. Ses plus proches conseillers et collaborateurs. Sept mois plus tard, quatre d'entre eux ont déjà quitté la Maison Blanche. En fait, "plus d'une douzaine d'employés de l'exécutif ont été brusquement écartés, ont dû démissionner ou ont rapidement changé de poste", détaille Business Insider, huit mois après l'investiture. Si tous n'ont pas quitté le navire en raison d'une brouille avec le président, CNN juge durement ce turnover, signe d'une "administration désordonnée, assaillie de toute part et qui ne sait pas où elle va".

Le président américain Donald Trump entouré de ses proches conseillers, le 28 janvier 2017, à la Maison Blanche. (ANDREW HARNIK/AP/SIPA / AP)

Car depuis son élection, les règlements de comptes sont légion autour du président. Tout juste nommé pour donner un nouvel élan, dès le mois de juillet, au mandat de Donald Trump, Anthony Scaramucci est écarté onze jours plus tard après, notamment, avoir traité le chef de cabinet de la Maison Blanche, Reince Priebus, de "putain de paranoïaque" et insulté Steve Bannon, alors conseiller, dans The New Yorker. Les deux autres hommes lui emboîtent le pas en juillet et en août. Des sources internes citées dans la presse évoquent des tensions intenables entre Steve Bannon, le créateur du site d'extrême droite Breitbart, et un autre conseiller de Trump, son genre Jared Kushner. En juillet, c'est Rex Tillerson qui a failli claquer la porte. Selon trois sources internes, le secrétaire d'Etat a craqué, qualifiant le président de "débile" à l'issue d'une réunion. Il finit par démentir et Donald Trump crie à la fake news. "Mais s'il l'a dit, je pense qu'il faudra comparer nos tests de QI. Et je peux vous dire qui va gagner", tacle quand même le président américain.

Donald Trump et le secrétaire d'Etat, Rex Tillerson, lors d'un dîner en marge de l'Assemblée générale des Nation unies, le 18 septembre 2017, à New York. (EVAN VUCCI/AP/SIPA / AP)

Le chaos estival a conduit Donald Trump à se tourner vers l'ancien général réputé John Kelly pour remettre de l'ordre à la Maison Blanche. Nommé chef de cabinet en août, il est un des rares militaires à occuper ce poste stratégique. Mais, selon le magazine Vanity Fair, lui aussi envisagerait de démissionner. "Malheureux dans son boulot, il ne reste que par sens du devoir afin d'empêcher Trump de prendre une décision désastreuse", confient deux pontes républicains cités par le mensuel. Mais c'est encore Bob Corker, qui décrit le plus cruellement le fonctionnement de la Maison Blanche. Dans un tweet, ce sénateur républicain, qui a soutenu le milliardaire pendant la campagne, décrit "une garderie pour adulte". "Il m'inquiète. Il inquiéterait quiconque se soucie de la nation", confie-t-il au New York Times.

Comme le vétéran John McCain, malade, ou George W. Bush, qui n'a guère plus d'aspiration politique au sein du Parti républicain, ceux qui s'élèvent contre Donald Trump dans son propre camp ne briguent pas de nouveaux mandats. Pour l'historien et éditorialiste conservateur Max Boot, les autres ont été pris en otage par le président et sont "atteints du syndrome de Stockholm", se désole-t-il dans Foreign Policy. Le journaliste Geoff Bennett, qui couvre la Maison Blanche pour la radio NPR, a interrogé des élus républicains au sujet de cette gronde silencieuse : "Les sénateurs républicains qui souhaitent être réélus doivent plaire à cette même coalition d'électeurs que celle qui a élu Donald Trump. Parce que ces électeurs ont été attirés en partie par la personnalité du candidat, plus que pour des raisons idéologiques. Ils [les sénateurs] ne savent pas du tout ce qu'ils doivent faire", résume-t-il pour expliquer le silence du camp du président.