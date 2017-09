L'administration Trump refuse d'apposer le portrait de la militante abolitionniste Harriet Tubman sur le billet de 20 dollars

Harriet Tubman devait être la première personnalité noire à figurer sur un billet de banque aux Etats-Unis, en 2020. Mais cette décision, prise sous Barack Obama l'an dernier, risque bien de ne pas être appliquée par l'administration Trump. "Pour le moment, nous avons des sujets bien plus importants sur lesquels travailler", a déclaré Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, interrogé sur la chaîne CNBC.

Le remplacement sur les billets de 20 dollars du portrait d'Andrew Jackson, président esclavagiste des Etats-Unis (de 1829 à 1837) par celui d'Harriet Tubman, fervente militante de l'abolition de l'esclavage devait être un symbole fort. Trop fort sans doute pour l'administration Trump.

Donald Trump, "grand fan" d'Andrew Jackson

Le New York Times rappelle ainsi que lorsqu'il n'était encore que candidat à la Maison Blanche, Donald Trump s'était présenté comme un "grand fan" d'Andrew Jackson, et s'était opposé à ce que son portrait disparaisse des billets de 20 dollars. Il trouvait alors "plus approprié" de faire apparaître Harriet Tubman sur les billets de 2 dollars – bien plus rares.

Depuis son élection, Donald Trump ne s'était pas prononcé sur le sujet, mais a marqué plusieurs signes d'affection envers Andrew Jackson. Il s'est ainsi déplacé en mars dans son Etat d'origine, le Tennessee, à l'occasion de son 250e anniversaire, et a affiché son portrait dans le Bureau ovale.

La décision du secrétaire au Trésor a en tout cas suscité de nombreuses critiques. L'acteur Joshua Malina, l'une des figures de la série A la Maison Blanche (The West Wing), a ainsi proposé sur Twitter à ses concitoyens d'inscrire à la main le nom d'Harriet Tubman sur les billets de 20 dollars, en signe de désapprobation.