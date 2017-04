L'administration Trump propose aux Américains de choisir quels ministères ils veulent supprimer

Le directeur du Budget du président américain Donald Trump a lancé un appel inhabituel au grand public, jeudi 13 avril. Il a proposé aux Américains de voter pour les ministères qu'ils souhaitent réformer ou supprimer, via un formulaire mis en ligne sur le site de la Maison Blanche. Le but : faciliter la réorganisation annoncée de l'administration fédérale.

Le site de la Maison Blanche propose ainsi aux internautes de répondre à deux questions : "quelle agence voudriez-vous réformer ?" et "quelle agence voudriez-vous éliminer ?". Les Américains peuvent choisir parmi les 20 grands départements et agences du gouvernement fédéral, de la CIA au ministère de l'Agriculture, ainsi que plus d'une centaine de directions à l'intérieur de ces départements.

Ils peuvent également donner la raison de leur vote : "pas nécessaire", "redondant", "pas le rôle de l'Etat fédéral"... Le formulaire se poursuit sous la forme d'un appel aux suggestions pour réorganiser l'Etat fédéral, l'une des promesses de campagne de Donald Trump.

"On veut vraiment repartir de zéro"

Dans une vidéo, le directeur du Budget, Mick Mulvaney, en appelle à tous ceux qui ont "déjà eu à faire avec l'Etat fédéral, que vous ayez eu des expériences bonnes ou mauvaises sur la façon dont l'Etat vous a aidés ou pas". "Le président Trump appelle cela 'curer le marigot', et nous ne pourrons pas le faire sans votre aide", ajoute-t-il.

Dès son arrivée au pouvoir, Donald Trump a signé un décret gelant temporairement toute embauche de fonctionnaire. Ce gel a été levé début avril et remplacé par ce que Mick Mulvaney a appelé un "plan plus stratégique", appliqué service par service.

La Maison Blanche entend lancer sous onze mois la remise à plat de l'ensemble des administrations fédérales, en rapprochant par exemple certains services entre eux. "On veut vraiment partir de zéro", a affirmé le directeur du Budget lors d'un point presse, mardi 12 avril.