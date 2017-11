"Je ne traiterai jamais Kim Jong-un de 'petit gros'" : Trump refuse d'être qualifié de "vieux" par un dirigeant nord-coréen

Le président américain Donald Trump s'est félicité, dimanche 12 novembre, des progrès accomplis sur le dossier nord-coréen. Le président américain a annoncé, dans un tweet publié depuis Hanoï où il est en visite, que la Chine allait durcir les sanctions contre Pyongyang. "Le président chinois Xi [Jinping] a déclaré qu'il renforçait les sanctions contre (la Corée du Nord)", a-t-il écrit.

President Xi of China has stated that he is upping the sanctions against #NoKo . Said he wants them to denuclearize. Progress is being made.

Plutôt discret sur le réseau social depuis le début de sa tournée asiatique, Donald Trump a envoyé dimanche matin, une série de tweets revenant sur les grands dossiers des derniers jours.

Dans un autre tweet, le président américain a ainsi évoqué directement le dirigeant nord-coréen : "Pourquoi Kim Jong-un m'insulterait en me traitant de 'vieux' alors que je ne le traiterai JAMAIS de 'petit gros' ? Eh bien, j'essaie tellement d'être son ami, peut-être qu'un jour ça arrivera !"

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!