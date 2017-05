"Hasta la vista, baby", lance Arnold Schwarzenegger après sa rencontre avec François Hollande

"I'll be back." Vendredi 28 avril, la cour de l'Elysée avait des airs de décor de film, avec la présence d'Arnold Schwarzenegger, fraîchement décoré de la Légion d'Honneur par le président de la République, François Hollande. L'acteur américain, fondateur de l'organisation R20, était venu à Paris signer un accord de coopération dans la lutte contre le dérèglement climatique. Il n'a pas résisté à glisser quelques phrases cultes du film Terminator.

Thank you, President @fhollande, for making me a Commander of the order of the Legion of Honor for my environmental work. pic.twitter.com/47xDciysUi