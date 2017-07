G20 : Des échanges "vigoureux" mais une "alchimie positive" entre Trump et Poutine

C'était leur premier tête-à-tête. Donald Trump a eu échange "très vigoureux" au cours de sa première rencontre, vendredi 7 juillet, avec Vladimir Poutine sur les ingérences présumées de la Russie dans l'élection présidentielle américaine, en marge du sommet du G20 à Hambourg. Néanmoins, une "alchimie positive" s'est clairement dégagée entre les deux hommes, a résumé le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson, chargé de faire état de ce face-à-face très attendu.

Washington s'est évertué à présenter la président américain à l'offensive sur ce sujet politiquement très sensible aux Etats-Unis. Donald Trump "a insisté à plusieurs reprises auprès du président Poutine au sujet de l'ingérence russe", a dit le ministre américain des Affaires étrangères, pour lequel cette affaire constitue un "obstacle significatif" à l'amélioration des relations bilatérales. Des efforts partiellement contrariés par la version russe de la rencontre, selon laquelle Donald Trump a fini par "accepter" les dénégations de Moscou. Une chose est sûre, l'entretien a été long, deux heures quinze minutes.

Un accord sur un cessez-le-feu en Syrie

La Russie est notamment accusée d'avoir tenté de nuire à la campagne électorale de la rivale démocrate de Donald Trump à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, cependant que l'entourage du président américain est soupçonné de collusion avec le Kremlin. Rex Tillerson a toutefois dans le même temps signifié que Donald Trump voulait désormais "aller de l'avant", une manière de tourner la page. A cet égard, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a assuré que le président américain avait dit qu'"il avait entendu des déclarations claires de Poutine affirmant que ceci (cette affaire) n'est pas vrai et que les autorités russes ne sont pas intervenues et qu'il accepte ces déclarations".

La volonté affichée du gouvernement Trump de vouloir dépasser la polémique sur l'ingérence russe présumée a été immédiatement critiquée aux Etats-Unis par les Démocrates. Le sénateur Charles Schumer a jugé "scandaleux" que l'équipe Trump fasse fi des enquêtes américaines en cours mettant en cause les Russes. A son arrivée à la Maison Blanche, Donald Trump, volontiers élogieux envers Vladimir Poutine, avait laissé entrevoir un rapprochement entre leurs deux pays. Mais l'atmosphère s'est depuis notablement refroidie et, aux Etats-Unis, nombre de responsables politiques réclament plus de fermeté vis-à-vis de Moscou. Washington a imposé de nouvelles sanctions à la Russie, accusée de soutenir militairement les séparatistes prorusses dans l'est de Ukraine.

Dans cette ambiance électrique, Russes et Américains sont à tout le moins convenus vendredi au cours d'une réunion à Amman d'un cessez-le-feu à partir de dimanche dans le sud-ouest de la Syrie, a annoncé Sergueï Lavrov.