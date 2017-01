Ford annule la construction d'une usine au Mexique pour investir aux Etats-Unis

Le groupe automobile américain Ford revoit son journal de bord. Le constructeur a décidé d'annuler la construction d'une nouvelle usine de 1,6 milliard de dollars à San Luis Potosi, au Mexique. Le site devait créer 2 800 emplois directs dans cette ville du centre du pays, mais le constructeur a revu ses plans.

Quelque 700 millions d'euros seront investis dans l'usine de Flat Rock, située dans le Michigan, afin de fabriquer des véhicules autonomes et électriques. Sept cents emplois y seront créés. Une bouffée d'air frais dans cet Etat durement frappé par la désindustrialisation. "Cela fera de la place pour deux nouveaux produits dans l'usine d'assemblage de Wayne, dans le Michigan, où la Focus est actuellement fabriquée, en préservant environ 3 500 emplois aux Etats-Unis", indique le communiqué de Ford (en anglais).

#Ford adds 700 new jobs at Flat Rock Assembly Plant in Mich. to produce high-tech electrified and autonomous vehicles. pic.twitter.com/UHeUTcX73T