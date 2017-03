Etats-Unis : les impôts de Donald Trump révélés pour la première fois

Un coin de voile enfin levé sur les revenus de Donald Trump. Une partie de la feuille d'impôts 2005 du président américain a été publiée, mardi 14 mars, par la chaîne MSNBC (en anglais). La Maison Blanche a ensuite confirmé les montants.

Les deux pages principales de la déclaration du couple Trump montrent le paiement d'environ 38 millions de dollars d'impôt fédéral sur le revenu (36 millions d'euros), sur un peu plus de 150 millions de revenus.

Le taux effectif d'environ 25% n'a été atteint que grâce au paiement de "l'impôt minimum alternatif", un impôt créé pour empêcher que des contribuables profitent de niches fiscales pour payer peu ou pas d'impôt. Donald Trump a déduit cette année-là plus de 100 millions de pertes.

Par comparaison, Hillary et Bill Clinton, qui sont millionnaires, ont payé 30,8% d'impôt fédéral en 2005. Les Clinton ont publié toutes leurs déclarations depuis 1977.

L'homme d'affaires républicain a toujours refusé de publier ses déclarations de revenus, contrairement à une tradition de transparence visant à identifier d'éventuels conflits d'intérêts pour les candidats à la Maison Blanche. Donald Trump refusait de s'y plier en raison des contrôles fiscaux dont il fait l'objet depuis des années, selon lui.

La Maison Blanche a exprimé sa colère au sujet de la révélation des documents, dénonçant une fuite illégale mais confirmant les montants. "Il faut vraiment être désespéré par rapport aux audiences pour vouloir enfreindre la loi afin de vendre un sujet portant sur deux pages de déclarations fiscales datant de plus d'une décennie", a déclaré un responsable de l'exécutif sous couvert d'anonymat.

Le fils aîné du président américain, Donald Trump Jr., a quant à lui ironisé sur la révélation, rappelant que certains opposants de son père l'avaient accusé de ne pas payer d'impôt du tout. "Breaking news: il y a 12 ans, Donald Trump a gagné beaucoup d'argent et payé beaucoup d'impôts. #scandale", a-t-il écrit sur Twitter.

BREAKING NEWS: 12 years ago @realDonaldTrump made a lot of money and paid a lot in taxes #scandal #thankyouMaddow