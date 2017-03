Etats-Unis : Trump accuse Obama de l'avoir "mis sur écoute" pendant la campagne présidentielle

Donald Trump compare cette affaire à celle du Watergate (de 1972 à 1974) ou aux heures sombres du maccarthysme (dans les années 1950). Le président américain accuse, samedi 4 mars sur Twitter, son prédécesseur, Barack Obama, de l'avoir mis "sur écoute" pendant la campagne présidentielle américaine. Dans une série de tweets, il donne quelques précisions, indiquant que la mise sur écoute aurait eu lieu en octobre.

"Ce type est mauvais (ou tordu)", conclut le président américain au sujet de Barack Obama.

"Je viens juste de découvrir qu'Obama m'avait mis sur écoute à la Trump Tower avant ma victoire", dénonce-t-il sans donner plus de détails sur l'origine de ces accusations. "Je parie qu'un bon avocat pourrait faire quelque chose [de cette affaire]", explique-t-il encore.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!