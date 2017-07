Etats-Unis : qui est Rob Goldstone, l'excentrique intermédiaire qui a arrangé le rendez-vous entre l'un des fils de Donald Trump et une avocate russe ?

Il est peut-être le chaînon manquant, celui qui pourrait prouver l'existence de relations entre la famille Trump et le pouvoir russe. Rob Goldstone, un Britannique connu pour être l'agent d'une pop-star russe, est l'homme qui a arrangé une rencontre, en juin 2016, entre l'un des fils du futur président américain Donald Trump Jr. et une avocate russe censée pouvoir lui apporter des éléments pouvant nuire à la campagne d'Hillary Clinton. Depuis ces révélations, Rob Goldstone, très prolixe sur les réseaux sociaux, fait les choux gras de la presse anglo-saxonne tant il apparaît excentrique et intriguant.

Un ex-journaliste reconverti en agent de stars

Inconnu du grand public, Rob Goldstone est décrit par la presse britannique comme un ancien journaliste de tabloïd, reconverti en agent de stars. Dans sa biographie, l'homme se targue d'avoir été, en 1986, le seul journaliste à avoir pu suivre Michael Jackson lors de sa tournée australienne. Il a ensuite fondé diverses sociétés de relations publiques dont Oui 2 Entertainment en 1998, toujours en activité et basée à New York.

Parmi ses clients figurent la pop-star russe Emin Agalarov. Le chanteur n'est autre que le fils d'Aras Agalarov, un milliardaire proche de Vladimir Poutine. Dans le mail qu'il a envoyé au fils de Donald Trump, Rob Goldstone assure que le procureur général de Russie a proposé à Aras Agalarov de "donner à la campagne Trump des informations et documents officiels qui incrimineraient Hillary et ses transactions avec la Russie et qui seraient très utiles à votre père".

Le milliardaire russe connaît déjà bien Donald Trump. En 2013, il a organisé à Moscou le concours de Miss Univers, qui était alors la propriété de la Trump Company. Peu avant ce grand raout télévisé, Donald Trump est apparu dans un clip d'Emin Agalarov, de même que plusieurs candidates au titre de Miss Univers.

Donald Trump s'était lui-même félicité de cette collaboration auprès d'Aras Agalarov, dans un tweet où il mentionnait un projet de Trump Tower à Moscou, finalement avorté.

@AgalarovAras I had a great weekend with you and your family. You have done a FANTASTIC job. TRUMP TOWER-MOSCOW is next. EMIN was WOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 novembre 2013

Un homme qui considère Moscou comme "sa deuxième maison"

Selon les médias britanniques, qui ont épluché ses très nombreuses publications sur les réseaux sociaux, Rob Goldstone s'est rendu 19 fois en Russie depuis le printemps 2013. Dans l'un de ses posts, il considère même Moscou comme sa "deuxième maison".

Ses liens avec la Russie ne sont plus à démontrer. Peu après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, il s'est ainsi pris en photo sur Instagram avec un tee-shirt arborant l'inscription "Russia" en grosses lettres capitales. L'image a été supprimée depuis et l'accès à son compte Instagram restreint.

Capture d'écran du compte Instagram de Rob Goldstone. (ROB GOLDSTONE / THE GUARDIAN)

Parmi les informations retrouvées sur ses comptes de réseaux sociaux, la presse britannique a relevé que Rob Goldstone indiquait se trouver à Moscou dix jours avant la fameuse rencontre organisée le 9 juin 2016 à la Trump Tower de New York.

Un soutien indéfectible de Donald Trump

Les liens entre Rob Goldstone et Donald Trump apparaissent évidents en parcourant les comptes de réseaux sociaux de l'agent. En juin 2015, lorsque Donald Trump s'est déclaré candidat à la Maison Blanche, Rob Goldstone a ainsi affirmé qu'il avait été mis dans la confidence de ses intentions lors d'une précédente entrevue, en compagnie d'Aras Agalarov.

Les trois hommes apparaissent, en outre, sur une photo postée sur Instagram en mars 2016 lors d'un dîner à Las Vegas. Trois mois plus tard, lors de la rencontre organisée à la Trump Tower entre Donal Trump Jr. et l'avocate russe Natalia Veselnitskaya, Rob Goldstone n'a pu s'empêcher de se géolocaliser sur Facebook.

Capture décran du compte Facebook de Rob Goldstone. (BUSINESS INSIDER)

Un adepte des couvre-chefs originaux

Rob Goldstone semble apprécier se mettre en scène sur les réseaux sociaux, notamment en se montrant sur son compte Facebook affublé de chapeaux, bonnets, casquettes et autres couvre-chefs. Chapka, toque de chef cuisinier, casquette de capitaine... Tout y passe !

The bizarre social media past of Rob Goldstone, the man who set up the Donald Trump Jr. meeting https://t.co/zqOYqqyUVP pic.twitter.com/wKf6ExAEmh — New York Daily News (@NYDailyNews) 11 juillet 2017

Lorsqu'il ne porte pas de chapeaux, Rob Goldstone ne manque pas une occasion de poster des vidéos de lui, toujours avec le sens de la mise en scène. On le voit par exemple, lors d'un récent voyage à Athènes (Grèce), tenter d'attraper des billets dans une blowing machine (une machine qui fait du vent) ou revisiter le générique d'Andy Pandy, une mythique série britannique pour enfants.