Etats-Unis : pourquoi l'accord sur le budget n'est pas une bonne affaire pour Donald Trump

Les Etats-Unis ne seront pas paralysés. En tout cas pas tout de suite. Dimanche 30 avril, les élus du Congrès américain ont éloigné le spectre de "shutdown", c'est-à-dire l'arrêt des financements des agences fédérales. Les négociateurs sont en effet parvenus à un accord pour assurer le financement du gouvernement jusqu'au terme de l'exercice fiscal en cours, le 30 septembre prochain.

La Chambre des représentants et le Sénat devraient voter en faveur de l'accord d'ici vendredi, puis le transmettre à Donald Trump pour signature. Pourtant, le président américain n'a pas de quoi se réjouir. Nombre de ses réformes, à commencer par son emblématique mur à la frontière avec le Mexique, ne seront pas financées.

Parce qu'il n'y a aucun financement pour le mur

La nouvelle loi budgétaire comprend une somme de 1,5 milliard de dollars pour améliorer la sécurité aux frontières, notamment en finançant de nouvelles technologies ou en réparant des infrastructures existantes. Mais, aucun financement n'est prévu pour le projet du mur entre le Mexique et les Etats-Unis. C'était pourtant la proposition la plus symbolique du magnat de l'immobilier : édifier un mur de 1 600 kilomètres le long d'une partie de la frontière mexicaine pour stopper l'immigration illégale, en assurant que Mexico paierait la fracture.

Donald Trump s'est heurté au réel. Depuis quelques jours, il n'est déjà plus question de contraindre le Mexique à payer. En tout cas pas dans l'immédiat.

Eventually, but at a later date so we can get started early, Mexico will be paying, in some form, for the badly needed border wall. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 avril 2017

Le président américain avait exigé que la loi budgétaire alloue des crédits pour lancer le chantier, avant finalement d'y renoncer. Il a cependant reporté l'échéance à septembre, promettant que le mur serait construit.

Parce que le Planning familial reste financé

Les démocrates ont eu gain de cause sur nombre de sujets. Ils ont notamment obtenu que l'on ne touche pas au budget de Planned Parenthood, fournisseur de soins de santé, de conseils et de cours en matière d'éducation sexuelle. Pourtant, les Républicains entendaient précisément s'attaquer au planning familial américain, en coupant ses financements publics.

“Defunding” Planned Parenthood really means blocking patients who rely on programs like Medicaid. https://t.co/rdQrUjkiT0 #IStandWithPP pic.twitter.com/6SucLlhi44 — Planned Parenthood (@PPact) April 28, 2017

Parce que l'Agence de l'environnement reste financée

On le sait : Donald Trump et les questions climatiques ne font pas vraiment bon ménage. Le président américain avait, par exemple, signé le 28 mars un décret remettant en cause l'essentiel de la réglementation mise en place par son prédécesseur Barack Obama pour lutter contre le réchauffement. Le milliardaire souhaitait aussi s'en prendre à la puissante Agence de protection de l'environnement (EPA) en réduisant de 2,6 milliards de dollars son budget, sur les 8,3 milliards actuels.

Une telle coupe aurait fait tomber "le budget de l'agence à son plus bas niveau depuis quarante ans, éliminant les fonds pour la recherche sur le changement climatique, les programmes de protection environnementale des Etats et des projets comme l'initiative de restauration des Grands Lacs et de la Baie de Chesapeake", écrit Le Figaro. Il n'en est finalement rien, à en croire un conseiller au Congrès, cité par Reuters. Pour l'instant, du moins.