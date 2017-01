Etats-Unis : Marine Le Pen aperçue à la Trump Tower

Visite touristique ou politique ? La candidate d'extrême droite à la présidentielle française, Marine Le Pen, a été vue et photographiée, jeudi 12 janvier, au QG de Donald Trump à New York, la Trump Tower, sans que l'on sache si elle devait rencontrer le futur président américain.

Far right French candidate Marine LePen is having coffee in Trump Tower right now. She wouldn’t say what she was doing there. h/t @srl pic.twitter.com/9YSC3e6Dl1