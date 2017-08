Etats-Unis : le Secret Service manque d'argent pour protéger Donald Trump et ses proches

Difficile de suivre le train de vie de Donald Trump et ses proches. Chargé de protéger le président américain et sa famille, le Secret Service a déjà épuisé tous les fonds qui lui étaient alloués pour l'année, révèle, lundi 21 août, USA Today (en anglais). Selon le directeur de l'agence, Randolph Alles, plus de 1 000 agents ont déjà atteint le plafond individuel annuel de salaire et d'heures supplémentaires fixé par le budget fédéral, soit 160 000 dollars (environ 135 500 euros) par agent.

Sept mois après l'investiture de Donald Trump à la Maison Blanche, le Secret Service est plus sollicité que jamais. Aux voyages du président américain – qui passe de nombreux week-ends dans des clubs à jouer au golf et dans ses propriétés luxueuses – s'ajoutent les déplacements de ses enfants, en vacances et lors de leurs activités pour gérer l'entreprise familiale.

Le chef de l'agence demande une rallonge budgétaire

"Le président a une famille nombreuse, et notre responsabilité est dictée par la loi. Je n'ai aucune flexibilité", affirme le chef du Secret Service. Randolph Alles ajoute que ses agents n'ont jamais dû protéger autant de personnes liées à la Maison Blanche : 42 personnes, dont 18 membres de la famille du président, alors que 31 personnes seulement gravitaient autour de Barack Obama. Les agents multiplient les heures supplémentaires et certains ont même décidé de quitter le navire.

Face à cette situation, Randolph Alles n'est pas en mesure de régler les heures déjà travaillées. Il réclame donc au Congrès une rallonge de l'enveloppe budgétaire, tout en ajoutant que le dossier est suivi de près. "Ils essayent de faire des aménagements dans la mesure du possible". Le Secret Service compte actuellement 6 800 agents en civil et en uniforme. L'agence a lancé une vaste campagne de recrutement pour porter les effectifs à 7 600 d'ici 2019 et 9 500 d'ici 2025.