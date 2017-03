Etats-Unis: le ministre de la Justice accusé d'avoir rencontré les Russes pendant la campagne présidentielle

Le ministre américain de la Justice s'est-il rendu coupable de parjure ? Jeff Sessions est sous le feu des critiques, jeudi 2 mars, après des révélations du Washington Post, selon lesquelles il a rencontré à deux reprises l'an dernier l'ambassadeur russe aux Etats-Unis.

Ces révélations jettent une nouvelle ombre sur l'administration du président Donald Trump, qui a démenti à plusieurs reprises des liens éventuels avec la Russie, accusée d'ingérence dans la campagne électorale de 2016.

Selon le Washington Post, Jeff Sessions - ancien sénateur qui avait conseillé la campagne de Donald Trump sur la politique étrangère et d'autres questions - a rencontré l'ambassadeur Sergey Kislyak en juillet et en septembre, contrairement à ce qu'il avait déclaré sous serment devant le Sénat lors de son investiture.

Video of Sessions under oath denying he had any contacts with the Russians during the campaign pic.twitter.com/cnbAP187dZ