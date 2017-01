Le vice-président des Etats-Unis se rend pour la première fois à une marche anti-avortement

"Le droit à la vie est en train de gagner", a affirmé, vendredi 27 janvier, à Washington Mike Pence, premier vice-président américain à assister à la "March for Life", grand rendez-vous annuel des militants anti-avortements.

La lutte contre le droit à l'avortement vit un tournant "historique" aux Etats-Unis, a déclaré Mike Pence, en référence au nouveau rapport de force instauré par la victoire à la présidentielle de Donald Trump, le gouvernement et le Congrès étant désormais contrôlés par des opposants à l'avortement.

Let this movement be known for love not anger - for compassion not confrontation. #MarchforLife