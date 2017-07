Etats-Unis : l'abrogation de l'Obamacare bloquée, "cela pourrait être un immense échec pour Donald Trump"

L'abrogation de l'Obamacare ne passe toujours pas au Congrès américain. Deux sénateurs républicains ont annoncé lundi 17 juillet dans la soirée qu'ils ne soutiendraient pas le projet de loi de réforme de la santé en l'état. Donald Trump veut une abrogation sèche de l'Obamacare, quand la branche plus modérée de son parti veut une simple modification du système de santé. Corentin Sellin, agrégé d’histoire en classes préparatoires, spécialiste des États-Unis, affirme sur franceinfo mardi 18 juillet qu'il y a "très peu de chance que ça réussisse", et que cela "pourrait être un immense échec pour Donald Trump".

franceinfo : Peut-on affirmer que la réforme de l'Obamacare dans l'état actuel est déjà mort-née ?

Corentin Sellin : Trump a encouragé les parlementaires et les sénateurs à voter une abrogation sèche, c'est à dire une abrogation sans remplacement. Et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a effectivement annoncé un vote dans la semaine pour une abrogation sèche. Il y a très peu de chances que ça réussisse, cela pourrait être un immense échec pour Donald Trump. S'il ne trouve pas la solution, on sait ce qu'il va faire, et il a déjà commencé. Il l'a fait par tweet quand il était à Paris : il s'agit de charger le Sénat, de tout mettre sur les sénateurs, de dire qu'ils ne tiennent pas leurs promesses, qu'ils ne font pas leur travail, qu’il attend à la Maison Blanche pour signer la loi.

Donald Trump avait en promis dès le premier jour de sa présidence d'abroger et de remplacer l'Obamacare. Or, il achèvera demain son sixième mois de présidence. C'est très mauvais en termes d'image du président Trump. Corentin Sellin, agrégé d’histoire, spécialiste des États-Unis à franceinfo

Aucune loi majeure n'a encore été promulguée en six mois de présidence Trump. Est-ce une grande première dans l'histoire des États-Unis ?

C'est toujours le problème avec Trump. Il s'est vanté ce week-end d'être le président qui a signé le plus de lois. Sauf que la presse a évidemment mis le nez dans cette affirmation. Et ce ne sont que des mesures tout à fait symboliques ou proposées par l'ancienne administration. En termes de loi, il est vraiment dans une moyenne très faible. Il est dans une faiblesse législative qui est très surprenante alors que le Congrès est entièrement républicain. Et il y a un véritable vide du pouvoir de l'administration Trump. Il y a plus de 370 nominations sur 554 qui n'ont pas été faite par Trump. Ce n'est pas dû à une opposition du Sénat, c'est juste que cela n'a pas été fait par Trump. C'est inédit.

Cette situation pourrait-elle avoir un impact sur l'électorat républicain le plus fidèle à Donald Trump ?

Un sondage Washington Post-NBC ce week-end montre deux choses importantes. D'abord, Trump dévisse très clairement dans l'opinion générale. On arrive sur le seuil très critique des 35%, c'est très faible. Mais en revanche, pour 82% des républicains, il y a toujours une approbation pour le soutenir envers et contre tout.