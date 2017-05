Etats-Unis : Ivanka Trump agace en racontant son "mode survie" pendant la campagne de son père

Pas de temps pour les massages, ni pour la méditation. Dans son nouveau livre, Women Who Work (Femmes qui travaillent), Ivanka Trump, fille et proche conseillère du président américain Donald Trump, prétend "démonter le mythe de la superwoman" en racontant sa vie de mère et cheffe d'entreprise. Un passage, extrait des bonnes feuilles publiées par Fortune (en anglais), lundi 1er mai, a toutefois dérangé lecteurs et lectrices. "A certains moments, comme pendant la campagne, je suis entrée en mode survie, écrit-elle. Je travaillais et j'étais avec ma famille ; je ne faisais pas grand-chose d'autre."

A quoi ressemble le "mode survie" d'Ivanka Trump ? "Honnêtement, je ne m'offrais pas de massage et ne prenais pas le temps de prendre soin de moi. j'aurais aimé pouvoir me lever tôt et méditer pendant 20 minutes, et j'aurais adoré voir les amis que je n'avais pas vus depuis trois mois, mais il n'y avait tout simplement pas assez de temps dans une journée", déplore-t-elle.

Son "mode survie" = le quotidien des mères

Ce "mode survie" a rappelé à nombre d'internautes ce qu'elles vivent, elles, chaque jour. Sur Twitter, elles répondent à Ivanka Trump. "Ivanka, la plupart des femmes ne vivent pas dans votre monde. Elles ne peuvent pas se permettre des massages et des spas. Vous ne les avez pas rencontrées pendant la campagne ?" demande ainsi Misty Price.

.@IvankaTrump Ivanka, most women don't live in your world. They can't afford massages or spas.

Didn't you meet them during the campaign? — Misty Price (@Gummi_Gal) May 2, 2017

La productrice et rédactrice en chef Taryn Hillin ironise : "Le 'mode survie' d'Ivanka Trump consiste à se passer de massages et de méditation #durevie"

Ivanka Trump's "survival mode" is skipping massages & daily meditation. #roughlife — Taryn Hillin (@tarynhillin) May 2, 2017

Une autre internaute compare ce "mode survie" à sa propre situation : "C'est moi, chaque jour".

According to Ivanka Trump.. Having no "treats for meditation or a massage" is survival mode. I guess that's me every day then. #SurvivalMode — Hailee (@VelvetT3ddy) May 2, 2017

Dans un autre extrait de son livre, Ivanka Trump évoque le fait, parce qu'elle est mère, d'être "en peignoir à 7 heures du matin, avec de la purée d'avocat partout". Ce qui agace Clara Guterres, aussi sur Twitter. "Oh chérie, descends de ton piédestal, les mères normales qui travaillent n'ont pas de la 'purée d'avocat' au petit déjeuner et ne peuvent pas s'offrir de massages."

Oh darling come down your own pedestal! Normal working mums don't have "puréed avocado" for breakfast & can't afford massages! @IvankaTrump https://t.co/kMCtwAcvxf — Clara Guterres (@claraguterres) May 2, 2017

Un autre internaute ironise, emoji à l'appui, en répondant à certaines des attaques ou moqueries dont Ivanka Trump fait parfois l'objet : "Laissez Ivanka tranquille. Parfois elle doit se passer de massages, de yoga et de déjeuner avec ses amis parce qu'elle doit faire des trucs de maman."