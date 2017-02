Etats-Unis : Fox News invite un expert suédois que personne ne connaît

Il a été présenté à l'antenne comme un "conseiller suédois en matière de défense et de sécurité nationale". Nils Bildt a été convié jeudi 23 février par la chaîne conservatrice américaine Fox News pour réagir au discours de Donald Trump sur la politique d'immigration du royaume. Le président américain avait notamment évoqué un attentat qui ne s'est en fait jamais produit. Problème, rapporte Le Monde : Nils Bildt n'a plus mis les pieds en Suède depuis 1994.

Personne n'a entendu parler de lui

"Le débat politique suédois est totalement fallacieux. Si vous n’êtes pas d’accord avec l’agenda de gauche, vous êtes considéré comme un outsider ou vous n’êtes pas pris au sérieux", a affirmé le prétendu expert. Des propos aussitôt applaudis par les partisans de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Mais, écrit Le Monde, "à Stockholm, personne n’a jamais entendu parler de Nils Bildt. Ni le ministère des Affaires étrangères ni l’armée". L'homme est davantage connu aux Etats-Unis, où il aurait créé plusieurs sociétés spécialisées dans la sécurité, qu'en Suède.



L'affaire est d'autant plus ironique que Nils Bildt a lui-même été condamné à un an de prison en 2014 par un tribunal de Virginie, pour ivresse sur la voie publique, ainsi que pour l'agression d'un fonctionnaire de police.

Obligé de se justifier sur le choix d'un tel invité, David Tabacoff, le producteur de l'émission "The O'Reilly Factor", a expliqué que leur "programmateur a mené une série d’enquêtes et parlé avec des gens qui ont recommandé Nils Bildt. Après l’avoir pré-interviewé et vérifié son CV, nous avons jugé qu’il serait un bon invité pour le sujet de l’émission ce soir-là."