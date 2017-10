Etats-Unis : doublée par la voiture de Trump, une cycliste lui fait un doigt d'honneur

En tant que président des Etats-Unis, Donald Trump a l'habitude d'être salué, mais pas forcément de cette façon. Alors qu'il sortait en voiture de son club de golf en Virginie, samedi 28 octobre, une cycliste lui a adressé un doigt d'honneur, note The Guardian (en anglais). La cycliste a été photographiée sur le bord de la route, le bras levé et le majeur dressé, vers le convoi de voitures transportant le président.

Trois gestes irrévérencieux

"Le cortège du président a quitté le Trump National Golf Club à 15h12 de l'après-midi et est passé devant deux piétons. L'un d'entre eux a alors fait un 'pouce vers le bas' en sa direction. Le cortège a ensuite dépassé une cycliste, portant un tee-shirt blanc et un casque de cycliste, qui a répondu par un doigt d'honneur", indique un communiqué de la Maison blanche, cité par The Guardian. "Le cortège a du ralentir et la cycliste l'a rattrapé, toujours le doigt levé, avant de tourner dans une autre direction."

La photo a été diffusée sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont commenté l'image par des messages tels que "Heroine!" ou "Elle2020". Plus tôt, lors de l'entrée du cortège dans le club de golf, une autre femme s'est tenue à l'entrée du centre, portant une pancarte avec l'inscription "Impeach" (destitution).