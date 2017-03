Etats-Unis : Donald Trump retire son projet d'abrogation de l'Obamacare, faute de majorité

Il s'agissait d'une promesse importante de sa campagne. Donald Trump n'a pas convaincu sur l'abrogation de l'Obamacare, la refonte de l'assurance-maladie signée par Barack Obama. Les 430 membres de la Chambre des représentants devaient se prononcer, vendredi 24 mars. Le président américain a finalement demandé aux chefs de file républicains de la Chambre de ne pas procéder au vote. "Nous l'avons simplement retiré", a-t-il annoncé à un journaliste du Washington Post.

President Trump just called me. Still on phone.

"We just pulled it," he tells me.