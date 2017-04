Etats-Unis : Donald Trump propose une baisse historique des impôts

Donald Trump veut marquer le coup juste avant ses 100 jours au pouvoir, samedi 29 avril. Le président des Etats-Unis a présenté, mercredi 26 avril, son projet de réforme fiscale, avec une ligne directrice claire : une baisse historique des impôts, notamment pour les entreprises. Seul hic, cette réforme doit encore passer l'obstacle du Congrès.

Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le conseiller économique Gary Cohn ont présenté les trois grands principes du projet. Une baisse de l'impôt sur les sociétés de 35% à 15%, une réduction de 7 à 3 du nombre de tranches de l'impôt sur le revenu des particuliers et, enfin, une simplification extrême des déclarations d'impôts.

Prochaine étape : la moulinette du Congrès

"Nous voulons stimuler la croissance économique, a déclaré Gary Cohn. Selon lui, il s'agit "de l'une des plus grandes baisses d'impôts de l'histoire américaine". L'objectif est de faire adopter la réforme en 2017. "Nous allons aussi vite que possible", a dit le secrétaire au Trésor. Mais cette proposition de réforme fiscale de la Maison Blanche reste bien à ce stade... une proposition.

Elle passera en effet à la moulinette du Congrès, contrôlé par des républicains qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que l'exécutif, notamment sur la rigueur budgétaire. Leurs chefs, dans un communiqué, ont d'ailleurs qualifié le plan Trump de "guide précieux", et non de base de négociation. Beaucoup d'élus veulent en fait éviter une explosion des déficits et se méfient d'une baisse générale des impôts non compensée.