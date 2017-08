Etats-Unis : des militaires transgenres poursuivent Donald Trump en justice

Cinq femmes transgenres employées par l'armée américaine ont lancé des poursuites contre Donald Trump et le Pentagone, mercredi 9 août 2017. Cette décision fait suite à la récente annonce par le président américain que les personnes transgenres ne pourraient plus travailler dans l'armée.

Dans une salve de trois tweets en juillet, Donald Trump est revenu sur une mesure mise en place par son prédécesseur Barack Obama plus d'un an plus tôt. "Après consultation de mes généraux et des experts militaires, soyez avisés que le gouvernement des Etats-Unis n'acceptera pas ou ne permettra pas aux personnes transgenres de servir dans aucune capacité dans l'armée américaine", avait-il tweeté, mettant en avant "le fardeau des coûts médicaux énormes" et "les perturbations" entraînées par les personnes transgenres dans l'armée.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 juillet 2017

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 juillet 2017

....victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 juillet 2017

La plainte a été déposée par le Centre national pour les droits des lesbiennes (NCLR) et l'Alliance gay et lesbienne contre la diffamation (GLAAD). Dans ces poursuites devant un tribunal fédéral, les cinq plaignantes évoquent les incertitudes au sujet de leur avenir, y compris en ce qui concerne un éventuel renvoi ou si elles vont perdre leurs droits post-militaires comme la retraite.