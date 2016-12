Etats-Unis : Barack Obama pense qu'il aurait gagné la présidentielle s'il avait pu se représenter

Hillary Clinton appréciera. Barack Obama a expliqué, lundi 26 décembre, qu'il aurait gagné contre Donald Trump s'il avait pu se représenter à l'élection présidentielle. Le président des Etats-Unis, qui quittera la Maison Blanche le 20 janvier, a fait cette confidence à son ancien conseiller, David Axelrod, qui anime "The Axe Files", un podcast produit par l'université de Chicago et CNN.

Interrogé sur sa vision progressiste de la politique et du changement, il a déclaré : "j'ai confiance dans cette vision des choses parce que je suis convaincu que si je m'étais représenté, j'aurais mobilisé une majorité d'Américains derrière cette idée", a-t-il confié, avant de préciser : "En parlant avec des gens, un peu partout dans le pays, j'ai vu que même ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi, pensaient que cette vision, cette direction, était la bonne".

"Notre culture a déjà changé"

Pour lui, l'élection de son successeur, le Républicain Donald Trump, ne remet pas en cause ce diagnostic. "Après l'élection et la victoire de Trump, beaucoup de gens ont estimé que cette vision était un fantasme, poursuit-il. Pour ma part, je dirais que notre culture a déjà changé, qu'une majorité approuve la notion d'une Amérique tolérante, diverse, ouverte, pleine d'énergie et de dynamisme".

Dans cet entretien long de 50 minutes, Barack Obama reproche aux Démocrates d'avoir négligé des pans entiers de la population. "Si vous pensez que vous êtes en train de gagner, vous avez tendance, comme en sport, de jouer plus sûr", a-t-il également expliqué. Il a cependant estimé qu'Hillary Clinton, la candidate battue, avait été maltraitée par les médias et avait fait campagne dans "des circonstances difficiles".