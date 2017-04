Etats-Unis : à peine présenté, le portrait officiel de Melania Trump déjà détourné par les internautes

Bras croisés, bague sertie d'un gros diamant, manteau et foulard noirs. La Maison Blanche a diffusé, lundi 4 avril, le premier portrait officiel de Melania Trump. Le teint lissé de l'ancien mannequin slovène et l'esthétique aux airs d'années 1980 de la photo suscitant moqueries, blagues mais aussi compliments sur internet. Postée sur le compte Twitter officiel de la Première dame, la photo a depuis été retweetée plus de 6 000 fois, suscitant plus de 5 700 commentaires... et un vif débat.

Official Portrait of First Lady pic.twitter.com/K1DUVE5kSI — Melania Trump (@FLOTUS) 3 avril 2017

"La meilleure Première dame de tous les temps", "très belle", "éblouissante comme toujours", ont écrit plusieurs "admirateurs", tandis que d'autres se sont gaussés des retouches apportées à l'image et notamment de l'aspect flou du visage de Melania Trump. "Elle voulait avoir l'air d'avoir 48 ans. Je l'ai retouchée jusqu'au néant. Elle a fini par ressembler à une 'albinos'", se moque une internaute.

"She wanted to look 48. I nearly airbrushed her into oblivion. Ended up checking ‘albino’ in the form." pic.twitter.com/B7dLlvwG59 — Erin Gloria Ryan (@morninggloria) 3 avril 2017

Face à ce cliché, d'autres s'imaginent l'épouse de Donald Trump, en actrice de série télévisée. "La Maison Blanche dévoile le portrait officiel de Melania Trump et annonce qu'elle jouera en guest-star dans trois épisodes d'Amour, gloire et beauté", s'amuse par exemple un humoriste.

White House releases first lady Melania Trump's official portrait and announces a 3 episode guest star role on The Bold and the Beautiful. pic.twitter.com/k5BVtuS74v — Scott Dooley (@scottdools) 3 avril 2017

Congrats to Melania on her official portrait pic.twitter.com/SuTfebTtTI — Luke O'Neil (@lukeoneil47) 3 avril 2017

D'autres la comparent, défavorablement, à d'anciennes Premières dames. "Melania ne peut même pas rivaliser avec la grâce et la classe de Jackie Kennedy", écrit un utilisateur de Twitter.

@drjimbryant1 @FLOTUS Melania can't even measure up to the grace and class of #JackieKennedy, unless Jackie posed for Playboy as well. pic.twitter.com/Pxy6cqddGQ — Mr. J (@Keith7838) 3 avril 2017

Wow I actually really like Melania Trump's new official portrait. pic.twitter.com/cUAhaJUlkO — Gabe Ortíz (@TUSK81) 3 avril 2017

"Michelle [Obama] me manque. Il y a tant de choses à dire sur Melania, mais j'ai envie d'être classe comme Michelle", regrette une internaute. L'épouse de Barack Obama n'avait pourtant pas été épargnée par les critiques pour son premier portrait officiel en 2009, parce qu'elle avait notamment choisi de poser, tout sourire, en robe sans manches en plein mois de mars, note ABC (en anglais). "Trop détendue", avaient jugé certains internautes et commentateurs.