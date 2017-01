Etats-Unis : le Congrès américain va finalement avancer l'argent du mur anti-immigrés avec le Mexique

Pour endiguer le flux de migrants entre le Mexique et les Etats-Unis, Donald Trump veut aller vite. Le président élu a reconnu, vendredi 6 janvier, que le Congrès américain avancerait l'argent pour la construction du mur anti-immigrés à la frontière avec le Mexique. Le milliardaire avait promis pendant sa campage que l'"énorme, puissant et beau mur" sur la frontière sud des Etats-Unis, longue de plus de 3 000 kilomètres, serait financé par le Mexique.

Mais Donald Trump asssure que cette promesse sera respectée. "Les médias malhonnêtes ne disent pas que l'argent dépensé pour la construction du Grand Mur (pour le faire plus vite), sera remboursé plus tard par le Mexique !" a-t-il affirmé sur Twitter.

The dishonest media does not report that any money spent on building the Great Wall (for sake of speed), will be paid back by Mexico later!