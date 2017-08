En janvier, Donald Trump a fait pression sur le président mexicain : "ne dites plus que Mexico ne paiera pas le mur"

La fuite de ce type de documents est tout à fait exceptionnelle. Le président américain Donald Trump a exhorté son homologue mexicain Enrique Pena Nieto d'arrêter de dire publiquement que Mexico ne paiera pas la construction du mur frontalier promis par le milliardaire républicain pendant sa campagne, selon le Washington Post, jeudi 3 août.

Selon le quotidien, faisant référence à la retranscription d'un appel téléphonique le 27 janvier, Donald Trump a dit à son interlocuteur: "Vous ne pouvez pas dire ça à la presse (...). Je dois obtenir que le Mexique paie le mur. Je le dois", poursuit le président américain. "J'en parle depuis deux ans".

Entré en fonctions le 20 janvier, il prend acte des difficultés politiques nationales qu'assurer un tel financement représenterait pour Enrique Pena Nieto. "On devrait dire tous les deux 'Nous allons trouver une solution'. Cela fonctionnera d'une manière ou d'une autre avec une formule", relève-t-il. "Au lieu de vous disant 'Nous ne paierons pas', et moi disant 'Nous ne paierons pas'". Mais "si vous dites que le Mexique ne va pas payer le mur, alors je ne veux plus rencontrer aucun d'entre vous parce que je ne peux pas vivre avec ça", prévient-il.

"Le Mexique ne peut pas financer le mur"

A l'autre bout du fil, le président mexicain repousse ces injonctions en expliquant qu'il s'agit d'un problème "lié à la dignité du Mexique et à la fierté nationale de mon pays". "Ma position a été et restera très ferme, en affirmant que le Mexique ne peut pas financer le mur", dit-il, acceptant "d'arrêter de parler du mur" et relevant "avoir hâte de parler de façon créative pour résoudre ce problème".

Cette publication inhabituelle de conversations présidentielles intervient la veille, selon des médias, d'une conférence de presse du ministre de la Justice Jeff Sessions sur la façon d'endiguer les fuites d'informations de l'administration.

Friction entre Trump et le Premier ministre australien

Le journal a également publié la retranscription intégrale d'un appel, le lendemain, qui s'est envenimé entre M. Trump et le Premier ministre australien Malcolm Turnbull. Après avoir mené une campagne fermement anti-immigration, le président américain exprime son mécontentement concernant un accord conclu par l'administration Obama qui s'engage à accueillir des réfugiés retenus dans des centres de détention australiens.

"Ca va me tuer", affirme-t-il. "Je suis le meilleur au monde à vouloir empêcher les gens d'entrer dans le pays et maintenant j'accepte d'accueillir 2 000 personnes". Réplique de Turnbull: "Il n'y a rien de plus important dans les affaires et en politique que le fait qu'un accord est un accord(...) Vous pouvez à coup sûr dire que ce n'est pas un accord que vous auriez conclu mais vous allez le respecter".

"J'en ai plus qu'assez", lâche Donald Trump, après de vifs échanges. "J'ai passé des appels comme ça toute la journée et c'est le plus déplaisant de la journée". Vladimir "Poutine a été un appel plaisant", poursuit-il, au sujet de son échange avec le président russe. "C'est ridicule".