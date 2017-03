Échec de l'abrogation de l'Obamacare pour Donald Trump : "peut-être qu'il ne sera pas l'homme providentiel"

Donald Trump a essuyé un nouveau revers vendredi 24 mars. Le président américain a été forcé de retirer sa réforme censée abroger l'Obamacare faute de majorité suffisante au Congrès.

Pour Jean-Éric Branaa, spécialiste des États-Unis, interrogé sur franceinfo, cela révèle au grand jour la crise au sein du Parti républicain. C'est aussi le signe que Donald Trump ne sera "peut-être pas l'homme providentiel".

Comment se fait-il que Donald Trump ne parvienne pas à faire passer son texte ?

Jean-Éric Branaa : N'oublions pas que pendant cette campagne les républicains étaient très largement contre Donald Trump, ça on l'a oublié un peu vite. Ils se sont rangés derrière lui dans l'euphorie de la victoire. En réalité, le Parti républicain reste ce qu'il est. On le voit bien, puisque ce sont à la fois les plus modérés et les plus conservateurs qui se sont opposés à lui sur cette réforme.

Ce sont les divisions profondes du parti qui éclatent au grand jour. Cela signifie-t-il qu'une partie des républicains veut faire tomber Trump ?

C'est effectivement ce que certains républicains ont dit vendredi soir en disant que c'était un vote pour ou contre Donald Trump. Ce que l'entourage de Donald Trump essaye très vite d'effacer en disant qu'il y a eu de mauvais députés qui n'ont pas su voter comme le peuple le leur avait demandé. Donc, on rentre dans une période un peu trouble au niveau politique. Donald Trump va essayer de s'attacher très vite à effacer cette mauvaise impression en proposant très rapidement sa réforme de l'impôt qui devrait être beaucoup plus populaire auprès des républicains.

Donald Trump a dit vendredi qu'il était déçu et un peu surpris de ce rejet. Est-ce l'aveu qu'il n'a pas compris la situation et ces tensions au sein du parti ?

On peut le dire depuis le départ. C'est un businessman. Il a oublié que Washington fonctionne avec ses règles et en tenant compte de différents intérêts que Donald Trump a voulu mettre sous le paillasson. Aujourd'hui ces règles se rappellent à lui. Et peut-être qu'il ne sera pas l'homme providentiel qui pourra remuer tout cela et nettoyer le "bourbier", comme il le disait lui-même.

Est-ce à dire que ce n'est pas un fin tacticien politique ?

C'est la grande victoire de ses opposants. De pouvoir dire que cet homme qui s'est présenté comme le grand négociateur n'a pas réussi à négocier avec ses propres troupes.