Donald Trump promet le "feu et la colère" à la Corée du Nord si elle renouvelle ses menaces contre les Etats-Unis

La Corée du Nord fera face à une puissance de "feu et de colère telle que le monde n'en n'a jamais vu" si elle renouvelle ses menaces contre les Etats-Unis, a promis, mardi 8 août, le président américain, Donald Trump. "La Corée du Nord devrait ne plus proférer la moindre menace contre les Etats-Unis", a-t-il ajouté lors d'une intervention à Bedminster, dans l'Etat du New Jersey, comme le montre cette vidéo publiée par la chaîne MSNBC (en anglais).

